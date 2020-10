DGAP Mitteilung über Geschäfte mit nahestehenden Personen: ADLER Group S.A. / Veröffentlichung gemäß § 111c AktG

ADLER Group S.A.: Veröffentlichung gemäß § 111c AktG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



13.10.2020 / 17:59

ADLER Group unterzeichnet Mietvertrag für neue Büros Berlin, 13. Oktober 2020 - Die ADLER Group S.A. ("ADLER Group", ehemals ADO Properties S.A.) erzielt heute einen weiteren Meilenstein in ihrem Integrationsprozess, indem sie einen wichtigen Schritt in Richtung Zusammenführung der Konzernunternehmen in die neuen Büros in Berlin unternimmt. Der neue 6.800 m² große Hauptsitz der Gruppe befindet sich im Quartier Heidestrasse, zentral gelegen zwischen den derzeitigen Büros der Konzernunternehmen und in unmittelbarer Nähe zum Berliner Hauptbahnhof sowie dem Regierungsviertel. Fast 430 Mitarbeiter werden im Dezember 2022 in das neu entwickelte Gebäude umziehen. Durch diesen Umzug können unsere Teams nicht nur enger zusammenarbeiten, sondern es werden auch Mietkosten eingespart. Dieser Mietvertrag, der heute mit Aggregate Holdings S.A., einem Aktionär der ADLER Group, geschlossen wird, hat eine Laufzeit von 10 Jahren bei einer Miete von rund EUR 30,45 / m² / Monat und beinhaltet zwei Verlängerungsoptionen für jeweils 5 Jahre. Ein führendes Immobilienberatungsunternehmen hat der ADLER Group mit einer Analyse dargelegt, dass der aufgerufene Mietpreis mit dem Markt übereinstimmt. Investor Relations: T +352 278 456 710

F +352 203 015 00

E investorrelations@ADLER-group.com

