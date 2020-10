In der vergangenen Woche konnte das Themendepot Edelmetalle einen weiteren beachtlichen Teil seiner ab 21.09.2020 gesehenen Konsolidierungsverluste wieder ausgleichen.Der US-Dollar notierte im Berichtszeitraum schwächer und gab im Wochenvergleich 0,98 % ab, während der Schweizer Franken gegen den Euro erneut um 0,21 % aufwertete, was die Differenz in der Euro- und Frankenperformance erklärt. Der südafrikanische Rand gab gegen den Euro gleichzeitig 0,64 % nach, während der australische Dollar gegen den Euro um 0,1 % zulegte.Der deutliche Anstieg der Edelmetalle aber war die treibende Kraft des Depotwerts in der Berichtswoche. Gold gewann in der Erholung gegenüber der Vorwoche 1,65 %, Silber sprang im Berichtszeitraum jedoch 6,05 % nach oben und legte damit mehr als dreimal so stark zu wie der Goldpreis. Platin konnte dagegen nur um 0,45 % zulegen. Palladium schließlich stieg mit 5,95 % fast ebenso stark wie Silber.

Den vollständigen Artikel lesen ...