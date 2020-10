NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für A.P. Moller-Maersk nach Zahlen zum dritten Quartal von 12 700 auf 13 900 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Container-Reederei habe wohl eher bei den Kosten als bei den Frachtraten positiv überrascht, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Insofern könnten die Dänen auch nachhaltig höhere Margen erwirtschaften und die Aktien hätten dementsprechend noch mehr Luft nach oben./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2020 / 14:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DK0010244508

AP MOELLER-MAERSK-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de