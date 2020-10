Straubing (ots) - In der Impfdebatte müssen dringend Leitplanken eingezogen werden. Der Politik kommt dabei nicht die entscheidende, aber doch eine wichtige Rolle zu. Sie muss sich auf eine einheitliche Linie verständigen und diese auch mit guten Argumenten absichern. Eines dieser Argument könnte sein: Derzeit muss verhindert werden, was verhindert werden kann, damit unser Gesundheitssystem nicht an die Wand fährt. Corona können wir noch nicht verhindern, weil es dagegen keinen Impfstoff gibt. Gegen die Grippe hingegen schon. Auch Impfgegner sollten mit dieser Linie leben können - denn gezwungen wird ja keiner.



