Christian Meissner übernimmt Führungsfunktion in der Finanzdienstleistungsbranche und scheidet aus dem Julius Bär Verwaltungsrat aus

Zürich, 13. Oktober 2020 - Christian Meissner tritt mit sofortiger Wirkung aus dem Verwaltungsrat von Julius Bär zurück, nachdem er sich entschieden hat, seine bisherigen Aktivitäten als selbständiger Unternehmer aufzugeben und eine operative Führungsaufgabe in der Finanzdienstleistungsbranche anzunehmen. Christian Meissner wurde im Mai 2020 in den Verwaltungsrat von Julius Bär gewählt.

Romeo Lacher, Präsident des Verwaltungsrates von Julius Bär, sagte: «Die beruflichen Pläne von Christian Meissner haben sich kurzfristig verändert - und wir verstehen, dass sich manchmal unerwartete Gelegenheiten ergeben. Wir haben uns auf seine Mitarbeit gefreut und bedauern sein Ausscheiden. Wir danken Christian Meissner und wünschen ihm alles Gute für seine Zukunft.»

