Ulrich Stockheim wird mit Wirkung vom 31. Dezember 2020 andere Projekte verfolgen

AGCO, ein weltweit tätiger Hersteller und Vertriebshändler von landwirtschaftlichen Geräten und Lösungen (NYSE:AGCO), hat heute bekanntgegeben, dass Chief Communication Officer Ulrich Stockheim sich entschieden hat, mit Wirkung vom 31. Dezember 2020 Geschäftsinteressen außerhalb von AGCO zu verfolgen.

Herr Stockheim kam im März 2015 als Chief Communications Officer zu AGCO und war seit seiner Ernennung zuständig für die weltweite Unternehmenskommunikation des Unternehmens, einschließlich Presse und Medien, Anleger, politische und nichtstaatliche Organisationen. Vor seiner Zeit bei AGCO war Herr Stockheim viele Jahre lang als Managing Partner der PR-Firma für Kommunikationsberatung Stockheim Media externer professioneller Berater für AGCO und den Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens, Präsident und CEO Martin Richenhagen.

"Während seiner gesamten Zeit bei AGCO hat Uli eine wesentliche Rolle bei der Schärfung des Profils von AGCO auf der ganzen Welt gespielt. Seine umfassenden Kenntnisse und Erfahrungen haben zu unserer Anerkennung als einer der führenden Akteure bei der Bereitstellung nachhaltiger Hightech-Lösungen für Landwirte beigetragen, die die Welt ernähren. Ich habe persönlich von seinem Rat, seiner Expertise und Freundschaft profitiert", erklärte Herr Richenhagen.

Herr Stockheim meinte dazu: "Es war mir ein großes Vergnügen, zur weltweiten Nahrungsmittelsicherheit beizutragen und gleichzeitig die Sichtbarkeit von AGCO sowie des herausragenden Markenportfolios des Unternehmens zu erhöhen. Ich habe zwar beschlossen, meinen anderen Geschäftsinteressen mehr Zeit zu widmen, doch bin ich stolz auf unsere Erfolge in den letzten Jahren und freue mich auf den weiteren Erfolg von AGCO."

Eine Mitteilung zum Wechsel der Zuständigkeit im Bereich Unternehmenskommunikation wird zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht werden.

Contacts:

Greg Peterson

Vice President Anlegerpflege

(770) 232-8229

Greg.Peterson@AGCOcorp.com