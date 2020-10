Tysons Corner, Virginia (ots/PRNewswire) - Teilnehmer erfahren aus erster Hand, wie sie die digitalen Ermittlungsmethoden ihrer Organisationen verbessern könnenCellebrite, der weltweit führende Anbieter von Digital Intelligence (DI)-Lösungen für den öffentlichen und privaten Sektor, gab heute den Start seiner Global Virtual Summit Series, Connect, bekannt, die dieses Jahr vom 20. Oktober bis zu 19. November stattfindet. Auf diesen Summits demonstriert Cellebrite, wie DI-Lösungen zur schnelleren Erhebung digitaler Daten und dem Auffinden relevanter Beweise, die zur Lösung von Ermittlungen und zur Aufklärung von Verbrechen führen, beitragen können. Sie finden in verschiedenen Regionen weltweit statt.Eine breite Auswahl von Referenten, u. a. Führungskräfte von Cellibrite und führende Branchenexperten ergreifen bei den Connect Global Virtual Summits das Wort. Die einzelnen Veranstaltungen passen sich regionalen Gegebenheiten an, wobei jeweils ein virtueller Summit für Asien-Pazifik, Nordamerika, Lateinamerika, Europa, den Nahen Osten und Afrika angeboten wird. Darüber hinaus veranstaltet Cellebrite eigens für Strafverfolgungs- und Sicherheitsdienste und das Militär zwei Arten von Connect Summits. Auch für Privatfirmen, insbesondere unternehmensinterne Ermittler und eDiscovery-Experten, werden gesonderte Summits angeboten.Eine der Hauptrednerinnen ist Dr. Alison Brooks, Vice President, Public Safety, Smart Cities and Communities bei IDC. Sie trifft sich für ein Kamingespräch mit dem CMO von Cellebrite, Mark Gambill, bei dem der kritische Wendepunkt angesprochen wird, an dem sich heute die Strafverfolgungsbehörden befinden, und wie sich dadurch aber auch neue Gelegenheiten bieten, einen digitalen Rahmen für die Polizeiarbeit mit Digital Intelligence zu schaffen. Darüber hinaus spricht Ryan O' Leary, Senior Research Analyst, Legal, Risk & Compliance bei IDC über die aktuelle Situation und die Zukunft der unternehmensinternen Ermittlungen und über Best Practices in eDiscovery."Wir bieten die Cellebrite Connect Global Virtual Summit-Serie als ein Forum für Spitzenkräfte im Bereich digitaler Aufklärung und eDiscovery und für die DFIR-Community insgesamt an. Sie können dort an Sitzungen teilnehmen, Fragen stellen und diese Ressourcen nutzen, um auf eine sicherere Welt hinzuarbeiten", sagte Mark Gambill, CMO von Cellebrite. "Wir glauben, dass Strafverfolgungsbehörden und Unternehmen mit einer umfassenden Strategie für den Einsatz von digitalen Aufklärungstechniken ihre Ermittlungsabläufe umgestalten, effizienter arbeiten und ihre Fähigkeiten erweitern können."Besondere Highlights des diesjährigen Connect Summit:- Die Transformation der digitalen AufklärungWir leben in einer Welt, in der wir durch digitale Technologien enger miteinander verbunden sind als je zuvor. Hören Sie sich unsere Vision und unsere Missionserklärung für eine sicherere Welt an.- Branchentrends und HerausforderungenVerschaffen Sie sich einen Einblick in die Rolle digitaler Evidenz in modernen Untersuchungen und informieren Sie sich über die neuesten Trends in Bezug auf digitale Daten.- Was wirklich in der Praxis passiertHören Sie sich echte Fälle aus der ganzen Welt an und sehen Sie selbst, wie die Umsetzung einer Digital-Intelligence-Strategie in bestehende Workflows hilft, Untersuchungen zu beschleunigen. Um sich für einen Summit zu registrieren und mehr zu erfahren, besuchen Sie https://www.cellebrite.com/en/connect/.Informationen zu CellebriteCellebrite ist der weltweit führende Anbieter von Digital Intelligence-Lösungen für Strafverfolgungs-, Regierungs- und Unternehmensorganisationen. Cellebrite bietet eine umfangreiche Palette innovativer Softwarelösungen, Analysewerkzeuge und preisgekrönte Schulungen, die darauf ausgelegt sind, digitale Ermittlungen zu beschleunigen und der wachsenden Komplexität des Umgangs mit Kriminalität und Sicherheitsherausforderungen im digitalen Zeitalter gerecht zu werden. Tausende von führenden Behörden und Unternehmen in mehr als 150 Ländern vertrauen auf Cellebrite. Gemeinsam mit seinen Kunden erfüllt das Unternehmen die Mission zur Schaffung einer sichereren Welt. Wenn Sie mehr erfahren möchten, besuchen Sie uns unter www.cellebrite.com oder folgen Sie uns auf Twitter @Cellebrite_UFED.Pressekontakt:Olga Shmuklyer, SVPFusion PRMobil: (917) 715-0329Cellebrite@FusionPR.comAdam Jaffe, VP of Global Communications, CellebriteMobil: +1 609 502 6889Adam.Jaffe@cellebrite.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1193846/Cellebrite_Logo.jpgOriginal-Content von: Cellebrite GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/80470/4733372