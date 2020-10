CUPERTINO (IT-Times) - Der US-Technologiekonzern und Smartphone-Hersteller Apple Inc. hat heute Abend auf seinem Event "Hi, Speed" in Kalifornien wie erwartet das erste 5G-fähige iPhone präsentiert. Apple Inc. (Nasdaq: AAPL) zeigte heute gleich vier iPhone 12 - Modelle und läutet damit eine neue Ära...

