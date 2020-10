MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zum Corona-Gipfel:

"Gleich von "historischer Dimension" soll laut Kanzleramtsminister der Corona-Gipfel sein, zu dem Angela Merkel die Länderchefs empfängt. Übersetzt ins Deutsche soll das heißen: Es geht um Leben und Tod. Das Kanzleramt macht maximalen Druck, um die Ministerpräsidenten auf Linie zu bringen. Diese sollten sich dennoch hüten, das Falsche zu beschließen. Denn gut gemeint ist nicht automatisch gut gemacht. Selten war diese Binsenweisheit so wahr wie in der Coronakrise. So droht den gerade erst verkündeten Beherbergungsverboten schon wieder das Aus, notfalls vor Gericht. Dasselbe könnte einer Maskenpflicht blühen, würde man sie überdehnen und nicht nur auf vollen öffentlichen Plätzen anordnen, sondern auch an jedem Arbeitsplatz oder auf leeren Gehwegen. Es darf nicht um die Symbolik von Maßnahmen gehen. Sondern um ihre Zielgenauigkeit."/yyzz/DP/nas