TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: ASML Holding, Q3-Zahlen

07:00 NLD: TomTom, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Asos plc, Jahreszahlen

09:00 DEU: "Branchengipfel" des Instituts für Automobilwirtschaft unter anderem mit Ola Källenius, Vorstandsvorsitzender Daimler AG, und Oliver Blume, Vorstandsvorsitzender Porsche AG 09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 10:30 DEU: Trumpf, Bilanz-Pk zum Geschäftsjahr 2019/2020 11:55 USA: Unitedhealth Group, Q3-Zahlen

12:45 USA: Bank of America, Q3-Zahlen

13:25 USA: Goldman Sachs, Q3-Zahlen

13:50 USA: Wells Fargo, Q3-Zahlen

18:30 DEU: Metro Trading Statement Geschäftsjahr 2019/2020 22:10 USA: Alcoa, Q3-Zahlen

22:15 USA: United Airlines, Q3-Zahlen

USA: PNC Financial Services, Q3-Zahlen

USA: U.S. Bancorp

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Bundeswirtschaftsministerium Monatsbericht 10/20

06:30 JPN: Industrieproduktion 08/20 (endgültig)

06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 08/20 (endgültig)

10:00 DEU: Pk zu Herbst-Gemeinschaftsgutachten der Wirtschaftsforschungs-Institute 11:00 EUR: Industrieproduktion 08/20

11:30 DEU: Anleihe / Laufzeit. 30 Jahre / Volumen: 1 Mrd EUR 14:30 USA: Erzeugerpreise 09/20

16:15 USA: Fortsetzung IWF und Weltbank Jahrestagung (online) - IWF-Chefin Georgiewa spricht für den IWF ab 16.15 Uhr, Malpass ab 17.00 für die Weltbank. Der saudi-arabische Finanzminister spricht ab 17.15 Uhr zum Thema G-20 22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

USA: Fortsetzung IWF und Weltbank Jahrestagung (online) bis 16.10.2020 SONSTIGE TERMINE

DEU: Weitere Entwicklung in der Corona-Krise

+ 1130 Pk mit unter anderem Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zur Grippeimpfung in Zeiten von Corona + 1200 Online Pressegespräch Unions-Bundestagsfraktion zum Thema «Corona-Pandemie: Erste Lehren für das Gesundheitswesen» + 1400 Beratungen von Bundeskanzlerin Merkel mit den Ministerpräsidenten der Länder über Corona-Krise DEU: Runder Tisch zur Windkraft mit Bundeswirtschaftsminister Altmaier + 1315 Pressestatement Altmaier

Es geht konkret um alte Anlagen, deren Förderung bald ausläuft. Eingeladen sind Vertreter von Bundesländern, anderer Bundesressorts, der Koalitionsfraktionen sowie von Verbände und der Wirtschaft. °

