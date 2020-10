DJ Baugenehmigung erteilt - 162 Mikro-Suiten der pantera AG in Rostock am Warnow-Ufer schließen Angebots-Lücke für Reisende - Fünf Gebäude mit 7164 Quadratmetern Nutzfläche - Steigende Nachfrage - Mehr Individualität gefragt

Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Rostock/Köln (pts006/14.10.2020/07:15) - In Rostock direkt am Ufer der Warnow im Stadtteil Kröpeliner-Tor-Vorstadt ist die Baugenehmigung für 162 Mikro-Suiten erteilt worden. Der Projektentwickler pantera AG bereitet jetzt schon für Frühjahr kommenden Jahres den Baustart von fünf freistehenden Häusern mit jeweils fünf beziehungsweise sechs Stockwerken vor.

Die Suiten in der Straße ' An der Kesselschmiede' sind zwischen 25 und 52 Quadratmeter groß, hinzu kommen 42 Stellplätze. "Mit diesem Projekt wird in Rostock eine Lücke beim Angebot für Reisende geschlossen", erläutert Michael Ries, Vorsitzender des Vorstands der pantera AG: "So werden vor allem bei längeren Aufenthalten von mehreren Wochen oder gar Monaten solche Mikro-Suiten dem klassischen Hotel immer häufiger vorgezogen." Doch in Rostock gibt es dafür bisher kaum ein Angebot.

Die Corona Pandemie hat den Trend zu neuartigen Übernachtungs-Präferenzen deutlich verstärkt. "Mehr Individualität der Unterkünfte ist jetzt auch auf Reisen gefragt", so Ries: "Auch wenn sich die Pandemie-Lage etwa durch einen Impfstoff wieder normalisiert, werden viele weiterhin solche Unterkünfte bevorzugen."

In Rostock werden zu den Nutzern der Mikro-Suiten sowohl Business-Reisende als auch Touristen gehören, die von hier aus die Stadt sowie die angrenzende Küstenregion erkunden. Dadurch gibt es gleich zwei Nachfrage-Gruppen für die hervorragende Lage am Warnow-Ufer. Zur guten Mikrolage trägt eine abwechslungsreiche Gastronomie mit beliebtem Szenekiez bei. Zudem kosten Übernachtungen in den vollmöblierten Mikro-Suiten deutlich weniger als in Hotels. "Dieses Preis-Argument spielt ebenfalls eine immer größere Rolle", ergänzt Ries. Denn Mieter brauchen auch in den Suiten nicht auf Komfort zu verzichten. Alle Leistungen eines klassischen Hotels können zugebucht werden.

Zukunftsfähige Wirtschaftsstruktur Als Hochschul- und Forschungsstandort mit einer stark vertretenen High-Tech-Branche, dem Energieanlagenbau sowie der Luft- und Raumfahrttechnik hat Rostock eine starke Anziehungskraft. Entsprechend positiv sind die Aussichten für eine Übernachtungs-Nachfrage von Geschäftskunden, bei Seminaren und Fortbildungen. "Zusammen mit den touristischen Reizen schafft diese Wirtschaftsstruktur das perfekte Umfeld für unser Bauvorhaben", so Michael Ries. Diese Beurteilung erlaubt der pantera AG ihre bundesweite Expertise. Das Unternehmen errichtet solche Unterkünfte sowohl in Top-Metropolen wie Berlin, Frankfurt, München, Hamburg oder Düsseldorf als auch in wirtschaftsstarken Standorten wie Rostock. In diese investieren immer häufiger auch schon in der Bauphase institutionelle Anleger, gegebenenfalls mit eigenem Betreiberkonzept. Michael Ries: "Das bundesweit große und weiterhin wachsende Anleger-Interesse für diese neue Form der Unterkünfte auf Reisen ist bemerkenswert." ______

Über die pantera AG: Die pantera AG mit Hauptsitz in Köln entwickelt und vermarktet Immobilien. Neben Objekten für private Kapitalanleger und Selbstnutzer bietet die pantera AG auch speziell für institutionelle Investoren wie Fonds, Pensionskassen oder Versicherungen konzipierte Development-Projekte an. Die Marken-Architektur der pantera AG umfasst die vier Bereiche Classic (revitalisierte Denkmalschutz-Objekte), Design, Premium und Rendite. Seit März 2020 gibt es eine enge strategische Kooperation der pantera AG mit dem französischen Unternehmen Nexity. Die Zusammenarbeit verschafft der pantera AG Ressourcen für eine bundesweite Expansion und ermöglicht es Nexity als integriertem Anbieter von Immobilienentwicklungen und -dienstleistungen zugleich, den Markteintritt in Deutschland auf einer vorhandenen und marktführenden Projektpipeline aufzubauen. Vorsitzender des Vorstandes der pantera AG ist Michael Ries.

Für weitere Informationen und Bildmaterial: HermesMedien, Wolfgang Ludwig, Tel. 0221 - 29219282, Fax: 0221 - 29219283, Mail: wolfgang.ludwig@hermesmedien.de

(Ende)

Aussender: Ludwig Wolfgang Ansprechpartner: Wolfgang Ludwig Tel.: +49 221 29219282 E-Mail: mail@ludwig-km.de Website: www.pantera.de

[ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20201014006 ]

(END) Dow Jones Newswires

October 14, 2020 01:16 ET (05:16 GMT)