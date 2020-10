DJ IPO/McAfee-IPO-Preis soll am 21. Okt festgelegt werden - Kreise

Von Luisa Beltran

NEW YORK (Dow Jones)--McAfee könnte beim Börsengang in der nächsten Woche bis zu 814 Millionen US-Dollar einsammeln. Der von Intel und Private-Equity-Firmen unterstützte Cybersicherheitskonzern plant mehreren mit der Materie vertrauten Personen zufolge eine Festlegung des IPO-Preises am 21. Oktober. Der Handelsbeginn wird danach für den 22. Oktober angepeilt.

Am Dienstag legte das Unternehmen aus dem kalifornischen San José die Bedingungen für seinen Börsengang fest. McAfee bietet 37 Millionen Aktien der Klasse A zu einem Preis von 19 bis 22 Dollar pro Aktie an, wie aus einem Wertpapierprospekt hervorgeht. Das Unternehmen plant eine Notierung auf Nasdaq unter dem Ticker-Symbol MCFE.

Laut Prospekt sind 18 Underwriter an der Transaktion beteiligt, darunter Morgan Stanley, Goldman Sachs, TPG Capital, Bank of America Securities und Citigroup. Die Konsortialbanken haben die Greenshoe-Option, weitere 5,55 Millionen Aktien zum IPO-Preis zu kaufen.

McAfee lehnte einen Kommentar ab. Intel, TPG und Thoma Bravo reagierten nicht auf Bitten um Stellungnahme.

In den 1990er Jahren war die Software von McAfee branchenführend beim Schutz von Verbrauchern und Unternehmen vor feindlichen Bedrohungen ihrer Rechner.

Der Börsengang wird für McAfee der zweite in der Unternehmensgeschichte. 2011 hat Intel McAfee in einem 7,68-Milliarden-Dollar-Deal von der Börse genommen.

McAfee ist in diesem Jahr in die Gewinnzone zurückgekehrt. Laut Prospekt meldete das Unternehmen einen Nettogewinn von 31 Millionen Dollar für das erste Halbjahr bei einem Umsatz von 1,4 Milliarden Dollar. Dem steht ein Verlust von 146 Millionen Dollar im Vorjahr bei einem Umsatz von 1,3 Milliarden Dollar gegenüber.

