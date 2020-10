Die Futures stabilisieren sich im Verlauf des asiatischen Handels. Kurz vor Eröffnung der Vorbörse in Europa liegen alle wichtigen Futures im Plus. Der DAX-Future steht 0,2 % höher im Vergleich zum späten Schlusskurs bei 13.005 Punkten. Unter den US-Futures stechen insbesondere der Nasdaq-Future mit einem Plus von mehr als 0,3 % auf über 12.130 Punkte und der S&P 500 Future mit einem Gewinn von mehr als 0,2 % auf über 3.511 Punkte heraus.Der Beginn der Berichtssaison brachte keine positiven Überraschungen für Frankfurt. Alle deutschen Benchmarks beendeten gestern den Handel nahe der Tagestiefs. Die stärksten Verluste verzeichneten der MDAX, der um -1,00 % auf 27.876,04 fiel. Thyssenkrupp (-6,57 %) und Morphosys (-5,35 %) erlitten die größten Kursverluste. Die Anleger von Morphosys reagierten ausgesprochen negativ auf die Platzierung einer neuen Wandelanleihe mit einem Volumen von 325 Mio. Euro, die die Gewinnbeteiligung der Altaktionäre verwässern wird. Thyssenkrupp wiederum sah sich gezwungen, mit Berlin über eine Staatsrettung zu sprechen, da ansonsten der Konkurs droht.

