Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX startete gestern mit einem kleinen Minus in den Tag. Im Laufe des Nachmittags wurden die Verluste aber immer größer. Zwischenzeitlich rutschte er unter 13.000 Punkte. Zum Handelsende eroberte er diese Marke zurück. Er schloss 0,9 Prozent im Minus bei 13.018 Zählern. Marktidee: Disney. Die Aktie von Walt Disney war gestern mit einem Plus von über drei Prozent stärkster Wert im Dow Jones. Zuvor hatte Disney eine Anpassung der Konzernstruktur angekündigt. Das Unternehmen will sich mehr auf den Streaming-Markt konzentrieren. Aus technischer Sicht ist die kurzfristige Lage bullish. Damit ein Anschlusskaufsignal entsteht, muss der Kurs aber noch eine weitere Hürde nehmen.