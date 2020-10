DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

TAGESTHEMA

Der US-Pharmakonzern Eli Lilly hat klinische Versuche mit einem experimentellen Antikörper-Cocktail gegen das Coronavirus vorübergehend auf Eis gelegt. Das Unternehmen begründete den Schritt mit nicht näher erläuterten Sicherheitsbedenken. Die dritte Phase der klinischen Tests mit dem Activ-3 genannten Mittel hatte im August an mehr als 50 Orten in den USA, in Dänemark und Singapur begonnen. Bei den klinischen Tests wird Covid-19-Patienten ein Cocktail aus synthetischen Antikörpern gespritzt. Diese experimentelle Behandlungsmethode hat durch die Corona-Infektion von US-Präsident Donald Trump weltweit Bekanntheit erlangt: Trump war mit einem Antikörper-Cocktail des US-Pharmakonzerns Regeneron behandelt worden - und erklärte anschließend, er sei durch das Mittel "geheilt" worden. Vor Eli Lilly hatten gerade erst Johnson & Johnson eine Studie für einen Corona-Impfstoff ausgesetzt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 3Q

12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 3Q

13:25 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 3Q

13:50 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 3Q

22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 3Q

22:15 US/United Airlines Holdings Inc, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Erzeugerpreise September PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Indikation 3.521,25 +0,29% Nasdaq-100-Indikation 12.144,00 +0,45% Nikkei-225 23.605,88 +0,02% Hang-Seng-Index 24.588,41 -0,25% Kospi 2.376,90 -1,09% Shanghai-Composite 3.335,33 -0,73% S&P/ASX 200 6.179,20 -0,27%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Leichter - Börsianer sprechen von Gewinnmitnahmen, nachdem es an einigen Plätzen tagelang nur nach oben ging. Unter Druck stehen Aktien aus der Finanzbranche. Händler verweisen dazu auf die in den USA deutlich gesunkenen Renditen am Anleihemarkt. Ein niedriges Zinsniveau ist ungünstig für die Banken, weil es unter anderem niedrigere Margen im Kreditgeschäft bedeutet. Schon in Europa und an der Wall Street waren Bankaktien am Dienstag schlecht gelaufen. Mizuho Financial Group geben um 2,4 Prozent und Mitsubishi UFJ Financial Group um 1,3 Prozent nach. In Sydney büßen ANZ knapp 1 und Westpac 1,9 Prozent ein. Eine Ausnahme macht die Aktie der Bank of Queensland. Sie legt nach der Vorlage des Quartalsberichts um 4,7 Prozent zu. Unter Druck stehen in Hongkong China Evergrande, nachdem das mit einer hohen Schuldenlast kämpfende Immobilienunternehmen eine Kapitalerhöhung angekündigt hat. China Evergrande knicken um über 16 Prozent ein. Einen Satz um gut 10 Prozent nach oben machen Great Wall Motor und setzen damit die Aufwärtstendenz des Vortags beschleunigt fort. Der Autobauer hatte jüngst besser als erwartet ausgefallene Geschäftszahlen für September präsentiert. Die Analysten von Citi haben darauf nun ihre Prognosen deutlich angehoben.

US-NACHBÖRSE

Bed, Bath & Beyond trennt sich von einigen Geschäften, die nicht zum Kernbereich gehören, und nimmt damit 250 Millionen Dollar ein. Die Aktie legte daraufhin um 5,8 Prozent zu. Eine Kursexplosion erlebten Allscripts Healthcare Solutions. Der Kurs schoss um 50,5 Prozent nach oben. Das auf Patientenaktien-Technologie spezialisierte Unternehmen verkauft sein Geschäft Careport Health an Wellsky für 1,35 Milliarden Dollar. Die Aktie des IT-Beraters TSR gab nach dem Quartalsausweis um 9,3 Prozent nach.

WALL STREET

DJIA 28.679,81 -0,55 -157,71 0,50 S&P-500 3.511,93 -0,63 -22,29 8,70 Nasdaq-Comp. 11.863,90 -0,10 -12,36 32,22 Nasdaq-100 12.083,17 -0,04 -4,94 38,36 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 755 Mio 745 Mio Gewinner 998 1.859 Verlierer 2.048 1.170 unverändert 91 110

Leichter - Die zuletzt kaum zu spürenden Corona-Sorgen kochten wieder etwas hoch, nachdem Johnson & Johnson (J&J) und Eli Lilly mit ungünstigen Nachrichten aufgewartet hatten. Steigende Zahlen bei der Krankenhausbelegung in den USA mit Corona-Patienten taten ihr übriges. J&J hat eine Studie für einen Corona-Impfstoff ausgesetzt und ebenfalls wegen Sicherheitsbedenken setzte auch Eli Lilly eine klinische Studie aus. Die jeweiligen Kurse fielen darauf um 2,3 bzw. 2,9 Prozent. Die Geschäftsberichte der Großbanken JP Morgan und Citigroup wurden zunächst als überzeugend eingestuft, später fanden Händler immer mehr Kritikpunkte. Die Aktienkurs sanken um 1,6 bzw. 4,8 Prozent. Blackrock schlug dagegen die Erwartungen klar, die Aktie kletterte um 3,9 Prozent. Im Technologiesektor fielen Apple gegen die hier behauptete Tagestendenz um 2,7 Prozent. Apple hatte im Sitzungsverlauf sein neues 5G-fähiges iPhone präsentiert. Nicht zuletzt deshalb hatte die Aktie am Vortag einen Satz um gut 6 Prozent nach oben gemacht. Nun seien Gewinne eingestrichen worden, hieß es. Mit einem Kurssprung von 3,2 Prozent reagierte die Disney-Aktie auf die Nachricht über eine Fokussierung auf das Streaming-Geschäft.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,15 0,0 0,15 -104,9 5 Jahre 0,30 -3,3 0,34 -162,0 7 Jahre 0,50 -4,9 0,55 -174,8 10 Jahre 0,72 -5,6 0,78 -172,5 30 Jahre 1,51 -6,5 1,57 -155,8

Anleihen legten nach der Handelspause am montäglichen Kolumbus-Tag stark zu. Die Zehnjahresrendite fiel um 5,4 Basispunkte auf 0,72 Prozent. Die Kurse würden stark von den wechselnden Nachrichten zu einem weiteren Stimuluspaket dominiert, hieß es. Sobald sich die Aussichten dafür eintrübten, würden die Staatspapiere als sicherer Hafen gekauft.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:29 % YTD EUR/USD 1,1745 -0,0% 1,1747 1,1785 +4,7% EUR/JPY 123,83 -0,1% 123,92 124,24 +1,6% EUR/GBP 0,9091 +0,1% 0,9082 0,9043 +7,4% GBP/USD 1,2919 -0,1% 1,2938 1,3031 -2,5% USD/JPY 105,44 -0,1% 105,50 105,44 -3,0% USD/KRW 1145,69 -0,3% 1148,90 1148,27 -0,8% USD/CNY 6,7381 -0,1% 6,7467 6,7447 -3,2% USD/CNH 6,7331 -0,1% 6,7367 6,7426 -3,3% USD/HKD 7,7501 +0,0% 7,7501 7,7500 -0,5% AUD/USD 0,7169 +0,1% 0,7160 0,7176 +2,3% NZD/USD 0,6659 +0,1% 0,6651 0,6646 -1,1% Bitcoin BTC/USD 11.390,75 -0,5% 11.450,01 11.449,01 +58,0%

Der ICE-Dollarindex stieg um 0,5 Prozent. Händler sprachen von Umschichtungen in den als sicherer Hasfen geltenden Greenback angesichts steigender Corona-Sorgen.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 40,02 40,20 -0,4% -0,18 -29,6% Brent/ICE 42,28 42,45 -0,4% -0,17 -31,0%

Nach der jüngsten Schwäche zeigten sich die Ölpreise befestigt. WTI stieg um 2 Prozent auf 40,20 Dollar. Händler verwiesen auf starke Handelszahlen aus China mit steigenden Erdölimporten. Diese deuteten auf eine steigende Nachfrage, ebenso die Aussagen des IWF. Die Weltwirtschaftskrise in Folge der Corona-Pandemie dürfte nach Einschätzung des IWF etwas weniger gravierend ausfallen als zunächst befürchtet.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.894,19 1.890,30 +0,2% +3,89 +24,8% Silber (Spot) 24,11 24,18 -0,3% -0,06 +35,1% Platin (Spot) 876,00 868,50 +0,9% +7,50 -9,2% Kupfer-Future 3,05 3,04 +0,1% +0,00 +7,9%

Der Goldpreis geriet mit dem steigenden Dollar stärker unter Druck und verbuchte die ersten Einbußen seit vier Sitzungen. Die Feinunze verbilligte sich um 1,6 Prozent auf 1.893 Dollar.

MELDUNGEN SEIT DINESTAG 20.00 UHR

CORONA-PANDEMIE

- Die Weltbank stellt ärmeren Ländern insgesamt 12 Milliarden Dollar für künftige Impfungen gegen das Coronavirus zur Verfügung.

GELDPOLITIK SÜDKOREA

Die südkoreanische Notenbank hat den Leitzins wie erwartet unverändert bei 0,50 Prozent belassen.

KONJUNKTUR SINGAPUR

Das BIP in Singapur ist im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 7,0 Prozent geschrumpft, etwas stärker als Ökonomen mit 6,8 Prozent geschätzt hatten.

USA/RUSSLAND

Die USA haben nach eigenen Angaben grundsätzliche Vereinbarungen mit Russland über eine Verlängerung des "New Start"-Abkommens zur atomaren Abrüstung getroffen. Voraussetzung sei, dass Russland einer Begrenzung oder einem "Einfrieren" seines Atomarsenals zustimme. Dies lehnte Moskau jedoch als "inakzeptabel" ab.

APPLE

bringt den neuen Mobilfunkstandard 5G auf das iPhone und stellte gleich vier neue Versionen seines neuen Smartphones vor. Dabei handelt es sich um das iPhone 12 Pro, welches es auch in der größeren Max-Version gibt, als auch um das iPhone 12. Letzteres ist sowohl mit einem 6,1 Zoll großen Bildschirm zu haben als auch in der "Mini"-Version mit einer Bildschirmdiagonale von 5,4 Zoll. Die Integration des 5G-Standards war erwartet worden. Nahezu alle Konkurrenten des Unternehmens, einschließlich Samsung, haben bereits 5G-Telefone auf dem Markt.

MCAFEE

könnte beim Börsengang in der nächsten Woche bis zu 814 Millionen Dollar einsammeln. Das von Intel und Beteiligungsunternehmen unterstützte Cybersicherheitsunternehmen plant mehreren mit der Materie vertrauten Personen zufolge eine Festlegung des Ausgabepreises am 21. Oktober. Der Handelsbeginn wird danach für den 22. Oktober angepeilt.

