14.10.2020 / 08:39

Die CT-Video GmbH (ein Unternehmen der CeoTronics AG) erhält einen Auftrag über ca. € 2,3 Mio. zur Lieferung von Video-Monitoren Die CT-Video GmbH, ein 100%iges Tochterunternehmern der CeoTronics AG, erhielt den Auftrag, Monitore an einen großen deutschen Landmaschinenhersteller zu liefern. Die Fahrer (m/w/d) können sich so ein Bild von Ankopplungsvorgängen, Füllständen, maschinellen Prozessen und von der Fahrzeugumgebung machen. So werden die Arbeitssicherheit und Effizienz deutlich erhöht. Der Auftrag wird in mehreren Losen über zwei Jahre hinweg ausgeliefert und berechnet. "Die Staffelung der Auslieferungen trägt zu einer kontinuierlicheren Produktionsauslastung in der Serienproduktion der CT-Video GmbH bei." teilte der Vorstand der CeoTronics AG, Herr Thomas H. Günther, mit.



