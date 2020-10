NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Gerresheimer nach Quartalszahlen von 85,70 auf 87,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach den unauffälligen Kennziffern des Verpackungsherstellers und dem Kurshöhenflug seit dem Corona-Crash dürften die Aktien nun erst einmal pausieren, schrieb Analyst David Adlington in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Frische Impulse könnte der Kapitalmarkttag im Dezember bringen, allerdings könnten die Anleger abwarten, ob den Plänen auch Taten folgten./edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2020 / 21:52 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2020 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A0LD6E6

