Nach vier Gewinntagen in Folge wurde am Dienstagabend der Aufwärtstrend an der Wall Street gestoppt. Alle Leitindizes gingen mit einem Verlust aus dem Handel, wobei sich die Tech-Aktien an der Nasdaq noch am besten hielten. Obwohl sich die Gewinnmitnahmen am Mittwoch auch in Asien fortsetzen, startet der DAX vorbörslich mit leichten Kursgewinnen. Aus technischer Sicht dreht sich heute alles um die wichtige 13.000-Punkte-Marke.Die Anleger setzen weiter große Hoffnungen auf ein neues Konjunkturpaket ...

