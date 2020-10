Gold als "sicherer Hafen": Neuvorstellung: Aufstrebender Goldproduzent vor Neubewertung

Anzeige / Werbung

mit Karora Resources Inc. (WKN: A2QAN6 | Symbol: 5RN1) stellen wir Ihnen heute einen aufstrebenden Goldproduzent aus Kanada vor, der im Westen von Australien aktiv ist.

Das Unternehmen besitzt die produzierenden Goldminen Beta Hunt (Untertagebau) und Higginsville (Tagebaumine mit Aufbereitungsanlage) in Westaustralien. Beta Hunt enthält neben Gold auch Nickel, beides in hochgradiger Form. Früher war Beta Hunt eine reine Nickelmine, doch dann wurde Gold entdeckt.

Beide Projekte sind 100 % im Besitz von Karora. Kostensenkung und Produktionssteigerung sind die erklärten Ziele.

Bevor wir ins Detail gehen nehmen Sie sich doch die Zeit und schauen sich das aktuelle Interview, geführt von Jochen Staiger von der Swiss Resource Capital AG, mit Chairman & CEO Paul Huet, an:

Karora Resources reduzierte die Verschuldung erheblich und erhöht das Explorationsbudget um 50%

Die Highlights aus dem Interview

Im abgeschlossenen Quartal Q2 betrug die konsolidierte Goldproduktion 24.078 Unzen Gold

23.185 Goldunzen konnten zu einem durchschnittlich Preis von 1.609 USD pro Unze verkauft werden.

Die All In Sustaining Costs betragen in Q2 1.065 US-Dollar pro verkaufte Unze

Als Nettogewinn wurden 9,8 Millionen US-Dollar oder 0,07 US-Dollar pro Aktie für das zweite Quartal 2020 ausgewiesen.

Karora beendete das zweite Quartal 2020 mit einer starken Cash-Position von 50,2 Millionen US-Dollar und einem Betriebskapital von 43,8 Millionen US-Dollar

Milliardär und Investor Eric Sprott erhöhte seine Aktienanteile um 26 Mio. Stück

Gegen Jahresende werden Ressourcenschätzung für die Projektteile "Hidden Secret' und "Mousehollow' vorgelegt

Werfen wir nun gemeinsam einen Blick auf die produzierenden Minen, beginnen wollen wir mit der

Beta Hunt Underground Mine

Rund 600 km von Perth entfernt, in Kambalda, befindet sich die Untertagebau-Mine Beta Hunt. Die Lagerstätte verfügt über eine sehr seltene Eigenschaft, da sie sowohl Gold- als auch Nickelressourcen in angrenzenden diskreten mineralisierten Zonen beherbergt. Die Mine war von 1973 bis Ende 2008 ununterbrochen in Betrieb, bis sie aufgrund der damaligen Finanzkrise und des damit verbundenen Einbruchs der Metallpreise nur noch gepflegt und gewartet wurde.

Im ersten Quartal konnten in der Mine Beta Hunt aus 186.000 Tonnen Gestein 17,170 Unzen Gold mit einem Gehalt von 2.58 g/t produziert werden.

Im zweiten Quartal wurden aus 180.000 Tonnen Gestein16.818 Unzen Gold mit einem Gehalt von 2,64 g/t Gramm Gold pro Tonne produziert!

Die Verarbeitung erfolgte in der unternehmenseigenen Verarbeitungsanlage in Higginsville.

Quelle Karora Resources

In der Beta Hunt Mine belaufen sich die aktuellen Gold Reserven- und Ressourcenschätzungen auf 306.000 Unzen mit 3,4 Mio. Tonnen und einem Durchschnittsgehalt von 2,8 g/t!

Erhöhtes Explorationsbudget:

Aufgrund der bisherigen Bohrerfolge und der zahlreichen hochwertigen Explorationsziele in beiden westaustralischen Minen wurde das Explorationsbudget für 2020 um~50% auf 15 Mio. AUD erhöht!

Schauen wir uns das andere produzierende Projekt an:

Das Higginsville Gold Operations Tagebau-Projekt

Das Higginsville Gold Operations ("HGO") Projekt ist seit dem 10. Juni 2019 im Besitz von Karora Resources. Es befindet sich ungefähr 75 km südlich der Beta Hunt Mine in Higginsville, Westaustralien.

Der Betrieb umfasst eine 1,4-Mtpa-Verarbeitungsanlage sowie 192 Bergbaubetriebe, darunter die Lagerstätten Baloo, Pioneer, Fairplay North, Mitchell, Wills, Challenge und Mount Henry.

Quelle: Karora Resources

Auf dem HGO Projekt konnten im zweiten Quartal 2020 aus 140.000 Tonnen Gestein 7.260 Unzen Gold mit einem Gehalt von 1,75 Gramm Gold pro Tonne gewonnen werden.

Akquisition des Reward Goldprojekts Spargos von Corona Resources

Anfang August diesen Jahres verkündete Karora Resources den Abschluss der Akquisition des Reward Goldprojekts Spargos von Corona Resources Limited.

Das neue Projekt ist nur 35 Autominuten von den Higginsville Gold Operations entfernt und erstreckt sich über 33 km² in den Eastern Goldfields.

Spargos verfügt bereits über eine historische, Joint Ore Reserves Committee (JORC) konforme, angezeigte Mineralressource von 112.000 Unzen Gold mit einem Gehalt von 4,4 Gramm Gold pro Tonne, sowie eine geschlussfolgerte Ressource von 19.000 Unzen Gold mit 4,0 Gramm Gold pro Tonne.

Das Projekt Spargos liegt nur 65 km von der Goldaufbereitungsanlage entfernt und wird in Zukunft als hochgradige Quelle für Beschickungsmaterial dienen. Ziel ist es Spargos möglichst rasch in die firmeneigene, wachsende Produktionspipeline zu integrieren, um schon ab 2021 Cashflow aus dem Projekt generieren zu können.

Fazit

Noch können Sie einen aufstrebenden Goldproduzenten zum absoluten Schnäppchenpreis kaufen…

Karora beendete das zweite Quartal 2020 mit einer starken Cash-Position von 50,2 Millionen US-Dollar und einem Betriebskapital von 43,8 Millionen US-Dollar, zur weiteren Stärkung der Finanzlage und der Konzentration aufs Goldbusiness wurde am 27. Juli 2020 der Verkauf der verbleibenden 28%-Beteiligung am Nickelprojekt Dumont bekannt gegeben, wodurch sofort Barmittel in Höhe von fast 11 Millionen $ vereinnahmt werden konnten.

Die Aktie ist aus unserer Sicht viel zu günstig. Schaut man auf die hohen Umsätze an der Heimatbörse in Kanada, kommt man zu dem Schluss dass wir mit unserer Meinung nicht alleine da stehen.

Warten Sie besser nicht zu lange vor ihrem Kauf. Wir wissen, dass Anleger gerne warten und schauen möchten, ob der Kurs auch wirklich steigt. Das ist vernünftig. Aber hier ist das diesmal keine gute Strategie, weil jeder Anstieg ab JETZT ihren Endgewinn schmälert.

Karora Resources ist an der kanadischen Börse unter dem Ticker KRR, an der amerikanischen Börse unter KRRGF und in Frankfurt unter 5RN1 gelisted.

Spekulative Grüße

aus der

Hotstock Investor Redaktion

