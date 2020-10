DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

RKI: 5.132 Corona-Neuinfektionen in Deutschland

Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Mittwoch mit 334.585 angegeben - ein Plus von 5.132 seit dem Vortag. Die in der US-Stadt Baltimore ansässige Johns-Hopkins-Universität (JHU) meldete 337.314 Infizierte. Das RKI, das nur die elektronisch übermittelten Zahlen aus den Bundesländern berücksichtigt und seine Aufstellung einmal täglich aktualisiert, registrierte 9.677 Todesfälle und damit 43 mehr als am Vortag. Die JHU zählte 9.682 Tote. Die Zahl der Genesenen lag laut RKI bei etwa 281.900.

Niederlande verhängen "Teil-Lockdown" in Corona-Krise

Angesichts drastisch steigender Infektionszahlen verschärfen die Niederlande ihre Corona-Maßnahmen. Ministerpräsident Mark Rutte kündigte auf einer im Fernsehen übertragenen Pressekonferenz einen "Teil-Lockdown" an. "Es tut weh, aber es ist der einzige Weg. Wir müssen strenger sein", sagte Rutte. Bars, Cafés und Restaurants müssen demnach schließen und dürfen Speisen und Getränke nur noch zum Mitnehmen anbieten. Zudem gilt künftig in öffentlichen Räumen eine Maskenpflicht.

EU-Außenbeauftragter Borrell in Corona-Quarantäne

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hat sich in Corona-Quarantäne begeben. Als Grund nannte der Spitzendiplomat, dass ein Delegationsmitglied, das ihn in der vergangenen Woche bei einer Reise nach Äthiopien begleitet hatte, positiv auf das Coronavirus getestet worden sei. Dies sei ihm am Dienstagnachmittag mitgeteilt worden, schrieb der 73-Jährige im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Deutschland und Frankreich wollen Kooperation im High-Tech-Bereich ausbauen

Deutschland und Frankreich wollen ihre Kooperation bei der Entwicklung hochmoderner Technologien vorantreiben. Das Präsidialamt in Paris kündigte an, dass gemeinsame Projekte mit Berlin im Bereich der Wasserstofftechnologie, der 5G-Mobilfunktechnologie und bei der Speicherung von Daten in sogenannten Clouds ins Auge gefasst seien. Dadurch soll den Angaben zufolge die Abhängigkeit der EU von außereuropäischen Anbietern in diesen Bereichen reduziert werden.

Norwegen macht Russland für Hackerangriff auf Parlament verantwortlich

Norwegen hat Russland eines Hackerangriffs auf das norwegische Parlament beschuldigt. Basierend auf ihr vorliegenden Informationen sei die Regierung der Auffassung, dass Russland für den Vorfall im August verantwortlich sei, erklärte die norwegische Außenministerin Ine Eriksen Soreide in Oslo. Hacker hatten sich bei der Attacke Zugriff auf die E-Mails einiger Abgeordneter verschafft.

USA: Prinzipielle Einigung mit Moskau über Verlängerung von "New Start"

Die USA haben nach eigenen Angaben grundsätzliche Vereinbarungen mit Russland über eine Verlängerung des "New Start"-Abkommens zur atomaren Abrüstung getroffen. "Wir sind bereit, das 'New Start'-Abkommen für eine bestimmte Zeit zu verlängern", sagte US-Unterhändler Marshall Billingslea. Voraussetzung sei, dass Russland einer Begrenzung oder einem "Einfrieren" seines Atomarsenals zustimme. Dies lehnte Moskau jedoch als "inakzeptabel" ab.

Trump zieht im Steuerstreit erneut vor Obersten US-Gerichtshof

US-Präsident Donald Trump ist im Streit um seine zurückgehaltenen Steuererklärungen erneut vor den Obersten Gerichtshof gezogen. Trumps Anwälte riefen den Supreme Court in einem Eilantrag auf, eine Übergabe der Finanzunterlagen an Manhattans Staatsanwalt Cyrus Vance zu blockieren. Ansonsten drohe dem Präsidenten "nicht wiedergutzumachender Schaden".

Weltbank stellt Milliardenhilfe für Corona-Impfungen in ärmeren Ländern bereit

Die Weltbank stellt ärmeren Ländern insgesamt 12 Milliarden Dollar für künftige Impfungen gegen das Coronavirus zur Verfügung. Dadurch solle die Impfung von "bis zu einer Milliarde Menschen" unterstützt werden, erklärte die multinationale Entwicklungsbank am Dienstag in Washington. Entwicklungsländern solle mit den Geldern dabei geholfen werden, sich auf breitflächige Impfungen ihrer Bevölkerungen gegen das Virus vorzubereiten.

+++ Konjunkturdaten +++

Singapur BIP 3Q -7,0% gg Vorjahr (PROG: -6,8%)

