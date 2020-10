DJ Bayer meldet Erfolg mit Kombination von Krebsmedikamenten

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bayer-Konzern hat in einer klinischen Phase-III-Studie mit dem Wirkstoff Copanlisib in Kombination mit Rituximab bei Patienten mit rezidivierten indolenten Non-Hodgkin-Lymphomen den primären Endpunkt erreicht, das progressionsfreie Überleben signifikant zu verlängern. Die in der Studie Chronos-3 beobachtete Sicherheit und Verträglichkeit stimmte im Wesentlichen mit zuvor veröffentlichten Daten zu den einzelnen Komponenten der Kombination überein, teilte Bayer mit. Es wurden keine neuen Sicherheitssignale identifiziert.

Copanlisib ist ein intravenöser Phosphatidylinositol-3-Kinase-Inhibitor und in den USA für die Behandlung von erwachsenen Patienten mit rezidiviertem follikulärem Lymphom zugelassen, die zuvor mindestens zwei systemische Therapien erhalten haben. Bayer will die Daten von Chronos-3 nun weltweit mit den Gesundheitsbehörden erörtern.

