Unterföhring (ots) - Gut gekickt! ProSieben MAXX erzielt mit der Live-Übertragung des Fußball-Länderspiels Deutschland gegen Bosnien-Herzegowina hervorragende Quoten bis zu 4,4 Prozent Marktanteil (14-49 J.). Joko und Klaas begeistern als "ran Fußball"-Kommentatoren TV-Zuschauer und Social Community. Auf Twitter trendete der Hashtag JKran in kürzester Zeit auf Platz 1. Für Joko und Klaas war es die "Strafe", dass sie vergangene Woche in der Show "Joko & Klaas gegen ProSieben" gegen ihren Arbeitgeber verloren hatten.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business IntelligenceErstellt: 14.10.2020 (vorläufig gewichtet: 13.10.2020)Pressekontakt:Michael UlichCommunications & PRNews, Sports, Factual & Fictionphone:+49 (0) 89 95 07 - 7296email:Michael.Ulich@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben MAXX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110324/4733533