Negative Inflationsrate lässt deutsche Sparer kurzfristig aufatmen

Im dritten Quartal 2020 war der Realzins mit 0,21 Prozent seit fünf Jahren erstmals wieder positiv. Dies hat der aktuelle comdirect Realzins-Radar gezeigt. Trotzdem ist dies für deutsche Sparer kein Grund, in Jubelstürme zu verfallen.

Laut comdirect ist die Inflationsrate in Deutschland im dritten Quartal nochmals gesunken - auf minus 0,09 Prozent. In Kombination mit den Zinsen auf die Ersparnisse der Deutschen führte dies zu einem positiven Realzins in Höhe von plus 0,21 Prozent, dem höchsten Wert seit fünf Jahren.

Der Realzins gibt den tatsächlichen Zins nach Abzug der Inflation wieder. Die Zinsen auf Tages- und Festgeld, Girokonten und Spareinlagen lagen von Juli bis September 2020 im Durchschnitt bei 0,12 Prozent. Die Inflationsrate erreichte im dritten Quartal mit minus 0,09 Prozent den niedrigsten Wert seit mehr als zehn Jahren. Entsprechend lagen die Zinsen auf die Ersparnisse der Deutschen erstmals seit 2016 wieder über der Inflationsrate.

