Nordex: Zuversicht trotz Auftragseinbruch

Aufgrund von Verzögerungen durch die Corona-Pandemie hat Nordex (WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554) im dritten Quartal deutlich weniger Aufträge gewinnen können. Wie der Windkraftanlagenbauer am Mittwochmorgen bekanntgab, wurden zwischen Juli und September Aufträge über 271 Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von 1.228,6 Megawatt (MW) verzeichnet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bedeutet das einen Rückgang von 28 Prozent.

Nordex bleibt optimistisch

Allerdings liefen die Geschäfte damit schon deutlich besser als noch im zweiten Quartal. Kunden hatten hier nur 888 Megawatt geordert. In den ersten neun Monaten 2020 verbuchte Nordex insgesamt einen Auftragseingang in Höhe von 3.758,5 MW, was einem Minus von 21 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entsprach.

