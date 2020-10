Wien (www.anleihencheck.de) - AT&S AG (ISIN AT0000969985/ WKN 922230) (AT&S; nicht geratet) ist ein weltweit führender Hersteller von HighTech Leiterplatten und IC-Substrate, so der Finanzanalyst Jürgen Walter von der Raiffeisen Bank International AG (RBI) Wien.Die AT&S Produkte würden über die beiden Segmente Mobile Devices & Substrates (Umsatzanteil 2019/20: 31%) sowie Automotive, Industrial, Medical (69%) vertrieben. Weltweit aktiv werde absatzseitig der Großteil des Umsatzes mit in den USA ansässigen Unternehmen, gefolgt von Deutschland/Österreich (16%), Asien (8%) und dem restlichen Europa (8%) erzielt. Die Produktionsstätten der AT&S befänden sich in Österreich, Indien, China und Südkorea. In den letzten Jahren wurden bzw. werden vor allem die Produktionsstätten in China für IC-Substrate ausgebaut, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Mit einer zunehmenden Digitalisierung in vielen Lebensbereichen habe das Unternehmen zuletzt als mittelfristiges Ziel die EUR 2 Mrd. Umsatzmarke (2019/20: EUR 1,0 Mrd.) bei einer EBITDA-Marge von 25 bis 30% (2019/20: 19,4%) bestätigt. ...

