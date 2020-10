Wien (www.anleihencheck.de) - Die A1 Telekom Austria Group (A1) (ISIN AT0000720008/ WKN 588811) ist der führende Anbieter digitaler Dienstleistungen und Kommunikationslösungen in Österreich sowie in Zentral- und Osteuropa (CEE) in den Ländern Bulgarien, Kroatien, Belarus, Slowenien, der Republik Nordmazedonien und Serbien, so der Finanzanalyst Georg Zaccaria von der Raiffeisen Bank International AG (RBI) Wien. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...