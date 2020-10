Original-Research: Formycon AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Formycon AG

Unternehmen: Formycon AG

ISIN: DE000A1EWVY8



Anlass der Studie: Privatplatzierung

Empfehlung: Kaufen

seit: 14.10.2020

Kursziel: EUR43,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Simon Scholes, CFA



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Formycon AG (ISIN: DE000A1EWVY8) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 39,00 auf EUR 43,00.

Zusammenfassung:

Das Risiko eines Biosimilar-Kandidaten wird weitgehend minimiert, sobald die Regulierungsbehörden die Gleichwertigkeit zwischen dem Biosimilar und dem Referenzprodukt akzeptiert haben. Dies wird durch die Einreichung eines Analysepakets erreicht, das bestätigt, dass der Biosimilar-Kandidat dem Referenzprodukt hinsichtlich seiner physikalisch-chemischen und biologischen Charakterisierung sehr ähnlich ist. Wenn das Analysepaket diesen hohen Grad an Ähnlichkeit anzeigt, kann weitgehend von einem klinischen Nutzen ausgegangen werden. Nachfolgende klinische Studien dienen dann im Wesentlichen dazu, die Ergebnisse des Analysepakets zu bestätigen und das Restrisiko auszuschließen. Bei Biosimilars ist das Analysepaket und nicht die Phase-III-Studie von entscheidender Bedeutung. Dies belegt die Tatsache, dass bisher kein Biosimilar-Kandidat in einer Phase-III-Studie versagt hat. Formycon hat Partnerschaften bezüglich aller drei ihrer Biosimilar-Kandidaten (FYB201, FYB202 und FYB203) geschlossen, für die sie das Referenzprodukt benannt hat. In allen drei Fällen wurde die Partnerschaft vor Einreichung des analytischen Datenpakets geschlossen. Formycon hat angegeben, dass die Mittel aus der kürzlich abgeschlossenen Privatplatzierung an die Active Ownership Group (Bruttoerlös: EUR25,75 Mio.) verwendet werden, um unverpartnerte Pipeline-Projekte wie FYB206 ohne Abhängigkeit von einem Partner durch die Phase des Analysepakets zu führen. Dies eröffnet die Möglichkeit wesentlich besserer Vertragsbedingungen als für Biosimilar-Kandidaten, die vor der Einreichung des Analysepakets verpartnert worden sind. Wir erhöhen unsere Annahme der Lizenzgebühr für FYB206 und andere unverpartnerte Pipeline-Produkte von 9% auf 18%. Unsere Lizenzgebührenannahme für FYB201, FYB202 und FYB203 bleibt unverändert bei 9%. Wir haben unser Kursziel von EUR39,00 auf EUR43,00 angehoben und behalten unsere Kaufempfehlung bei.



First Berlin Equity Research has published a research update on Formycon AG (ISIN: DE000A1EWVY8). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and increased the price target from EUR 39.00 to EUR 43.00.

Abstract:

A biosimilar candidate is largely derisked once the regulatory authorities have accepted the equivalence between the biosimilar and the reference product. This is achieved through the submission of an analytical package confirming that the biosimilar candidate is highly similar to the reference product in terms of its physicochemical and biological characterisation. If the analytical package indicates this high degree of similarity, clinical benefit can be largely assumed. Subsequent clinical studies then serve essentially to confirm the findings of the analytical package and eliminate residual risk. With biosimilars it is the analytical package, not the phase III trial which is truly pivotal. This is shown by the fact that so far no biosimilar candidate has failed in a phase III trial. Formycon has concluded partnerships with respect to all three of the biosimilar candidates (FYB201, FYB202 and FYB203) for which it has named the reference product. In all three cases the partnership was entered into in advance of the submission of the analytical data package. Formycon has indicated that the funds from the recently completed private placement to Active Ownership Group (gross proceeds: EUR25.75m) will be used to advance non-partnered pipeline projects such as FYB206 through the analytical package stage without reliance on a partner. This opens up the possibility of substantially better deal terms than for biosimilar candidates which were partnered before the analytical package submission stage. We raise our royalty rate assumption for FYB206 and other non-partnered pipeline products from 9% to 18%. Our royalty rate assumption for FYB201, FYB202 and FYB203 remains unchanged at 9%. We have raised our price target from EUR39.00 to EUR43.00 and maintain our Buy recommendation.



