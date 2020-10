Wie geht es jetzt weiter mit der Aktie des Biotech-Unternehmens Morphosys und lohnt sich der Einstieg jetzt? Die Aktie hat in den vergangenen zwei Wochen über 10% an Wert verloren und kämpft aktuell mit der Kursmarke von 100 Euro. Wie gestern bekannt wurde, hat Morphosys Wandelschuldverschreibungen im Volumen von 325 Millionen Euro platziert. Die Erlöse will das Unternehmen...

Den vollständigen Artikel lesen ...