Mit dem superschnellen Mobilfunkstandard 5G mmWave haben Apple und Verizon Zuschauern des Apple-Events den Mund wässrig gemacht, doch nur US-Modelle unterstützen ihn. Wir erklären, warum das zunächst nicht schadet. Vier Gigabyte pro Sekunde und höher sollen die Übertragungsraten der mmWave-Version von 5G ausfallen, das hat Verizon-CEO Hans Vesterberg bei der Präsentation der iPhone-12-Modelle angekündigt. Der Haken: Diese spezielle Form von 5G werden nur die iPhones unterstützen, die in den USA verkauft werden. Zudem gesteht Vesterberg in seinem Part: Es gibt nirgendwo in der Welt ein so schnelles Netz. Im...

