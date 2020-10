Unterföhring (ots) -- Sky überträgt live aus der Münchener Allianz-Arena am Donnerstagab 20.15 Uhr auf Sky Sport 1- Esther Sedlaczek moderiert aus dem Sky Studio, das Spielkommentiert Kai Dittmann, Michael Leopold führt die Interviewsim Stadion- Neben dem Abonnement des Sky Sport-Pakets können Fans auch mitdem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live beim Pokalspieldabei sein Unterföhring, 14. Oktober 2020 - In einer Nachholpartie der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals treffen am morgigen Donnerstag der Fünfligist 1. FC Düren und Triple-Sieger Bayern München aufeinander. Die Partie musste aufgrund des Champions League Triumphs der Bayern und der damit verbundenen Teilnahme am UEFA Supercup verschoben werden. Sky überträgt das Pokalspiel live am Donnerstag ab 20.15 Uhr auf Sky Sport 1.Die Partie, die in der Münchener Allianz-Arena ausgetragen wird, steht ganz im Zeichen von "David gegen Goliath". Für den Sieger des Mittelrhein-Pokals 1. FC Düren ist es die erste Qualifikation für den DFB-Pokal. Dürens Präsident Wolfgang Spelthahn hatte im Vorfeld des Spiels erklärt, sein Ziel sei es, "besser abzuschneiden als Schalke oder Barcelona." Die Bayern hingegen müssen beim Pokalspiel auf nahezu die gesamte Stammelf verzichten, die sich auf Nationalmannschaftsreisen befindet. Deshalb könnten einige Neuzugänge wie Roca, Costa oder Choupo-Moting bereits gegen Düren nach nur wenigen Trainingseinheiten ihr Pflichtspieldebüt feiern.Die Moderation des Pokalabends aus dem Studio übernimmt Esther Sedlaczek. Das Spiel kommentiert Kai Dittmann und Michael Leopold führt die Interviews im Stadion.Die neue Freiheit bei Sky: Mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei seinDie Pokal-Übertragungen sind mit dem Sky Abonnement im Rahmen des Sky Sport-Pakets (sky.de/bestellung-angebote) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch unterwegs.Mit Sky Q sind Kunden flexibler denn je und haben die Möglichkeit, bereits nach der ersten Vertragslaufzeit auf ein Monatsabonnement zu wechseln. Sky Q mit Sky Go, HD-Qualität und das Entertainment-Paket sind als Standard inklusive.Außerdem können Fußballfans mit dem flexiblen Streaming-Dienst Sky Ticket (skyticket.de) bei allen Pokal-Übertragungen von Sky Sport live dabei sein. Ohne lange Vertragsbindung schon für 9,99 Euro pro Monat. Ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Jederzeit kündbar.Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Jens BohlExternal CommunicationsTel. +49 (0) 89 9958 6869jens.bohl@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/4733844