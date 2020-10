Wien (www.anleihencheck.de) - Als der Niederösterreichische Energieversorger erwirtschaftet die EVN AG (ISIN AT0000741053/ WKN 878279) (EVN; A1 (stab.)/A (neg.)) den Großteil ihres EBITDAs in Österreich (75%), so der Finanzanalyst Jürgen Walter von der Raiffeisen Bank International AG (RBI) Wien.Weitere 20% kämen aus Süd-Osteuropa. Insgesamt sei man in 16 Ländern tätig, wobei der Fokus im Ausland je nach Land auf Strom- und Gasverkauf sowie Strom- und Wärmeproduktion liege. Weitere Geschäftsfelder würden in Niederösterreich Kabel-TV und Telekommunikation umfassen. Als zweites strategisches Standbein sei EVN auch im Umweltgeschäft (z.B. Trinkwasserver- und Abwasserentsorgungsanlagen) weltweit tätig. Mit der Einstellung der Kohlestromproduktion am Standort Dürnrohr im letzten Jahr sei der grüne Anteil in der EVN Eigenstromproduktion zuletzt von 40% auf 60% angestiegen. Mit dem vergangenen Juli sei auch die Übernahme des 28,35% EVN-Anteils der EnBW durch die Wiener Stadtwerke GmbH von der Bundeswettbewerbsbehörde freigegeben worden. ...

