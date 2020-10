Die Wirecard-Aktie verliert seit Tagen an Wert. Es hat sich ein neuer kurzfristiger Abwärtstrend herausgebildet. Alle Versuche der Bullen, diesen zu verlassen, sind in den letzten Tagen gescheitert. Auch der EMA50 auf Stundenbasis unterstreicht dieses Bild, denn er stellt derzeit die obere Grenze für den Kurs dar. Am 22. und 23. September konnten die Bullen diese Grenze zum letzten Mal für einige Stunden überwinden. Seitdem scheiterten alle Angriffe auf den gleitenden Durchschnitt schon in einem ...

