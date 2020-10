Noch bekannter wurde der Kurznachrichtendienst durch die intensive Nutzung durch US-Präsident Donald Trump, nahezu kein Tag vergeht, an dem der Präsident nicht eine Kurznachricht über diesen Dienst absetzt. Das übergeordnete Chartbild seit Anfang 2016 weist eine positive Entwicklung auf, seit Anfang 2018 herrscht jedoch eine grobe Seitwärtsspanne zwischen 26,23 und 46,78 US-Dollar. An die obere Hürde ist Twitter in den letzten Wochen erneut herangelaufen, scheint sich in diesem Bereich allerdings erneut die Zähne auszubeißen. Für ein weiteres Kaufsignal muss dieses Niveau jedoch geknackt werden, anderenfalls könnte das Wertpapier des ...

