Erfurt (ots) - Kontinuierlich setzt sich der Kinderkanal von ARD und ZDF für die Rechte der Kinder ein und macht sich stark für ihre Belange, Wünsche und Forderungen für eine bessere Welt. Außergewöhnliches Engagement von Kindern und Jugendlichen prämiert KiKA gemeinsam mit ARD und ZDF in diesem Jahr erstmalig mit dem "KiKA Award" und macht herausragende Projekte sichtbar.Hier (https://www.kika-presse.de/data/files/download/197046.pdf) sowie in der PDF finden Sie die Pressemappe mit allen Informationen und nominierten Projekten.Weitere Informationen zum "KiKA Award" finden Sie auf kika-award.de (https://www.kika.de/kika-award/) und in der KiKA-Presselounge auf kika-presse.de (https://www.kika-presse.de/).