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WKN: A2QEPE ISIN: BMG2111B1752 Ticker-Symbol: EFO3 
Frankfurt
14.10.20
12:42 Uhr
0,058 Euro
Branche
Industrie/Mischkonzerne
Aktienmarkt
ASIEN
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