München (www.anleihencheck.de) - Die Risikoaufschläge von Staatsanleihen der Euro-Peripherie sind im Sinkflug, so Marc Decker, Head of Asset Management bei Merck Finck Privatbankiers AG.Langfristig würden sie sich auf die Null zu bewegen. Die Länderrisiken würden immer mehr in den Hintergrund treten. Diese Marktentwicklung komme den Regierungen der Peripherie-Länder zur günstigen Finanzierung ihrer Staatshaushalte entgegen und reagiere auf die Politik der stärkeren Integration in der EU. Doch sie werde lange dauern und mitnichten linear verlaufen. In Krisensituationen werde es immer wieder zu sprunghaften Anstiegen der Risikoaufschläge kommen. Doch angesichts des langfristigen Trends seien das Einstiegsgelegenheiten für Investoren. ...

