Hannover (www.anleihencheck.de) - Die betrachtete Handelswoche seit letztem Mittwoch hielt erneut viele Deals von deutschen Bundesländern für die Investoren bereit: Den Anfang macht BAYERN mit EUR 1 Mrd. für mehr als 14 Jahre zu ms flat (ISIN DE0001053593/ WKN 105359), so die Analysten der Nord LB.Die Bücher seien mit EUR 950 Mio. angegeben worden. Bei der Anleihe handele es sich um die derzeit zweitgrößte ausstehende Transaktion des Freistaates und um eine von drei Benchmarktiteln. Die Analysten würden Bayern 2020 erneut am Kapitalmarkt erwarten und der Emittent habe dennoch weiterhin Seltenheitswert am Primärmarkt; zu lang sei die Kapitalmarktabstinenz vorher gewesen. ...

