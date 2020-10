Die Ölpreise kommen am Mittwoch leicht zurück. Richtungsweisende Preisänderungen am Weltmarkt sind jedoch weiter Fehlanzeigen und in der Folge ändern sich auch die Inlandspreise für Heizöl kaum. Mit Änderungen von +/- 0,10 Cent bzw. Rappen je Liter pendeln die Notierungen eng um die Vortagsstände. Die Nachfrage bleibt verhalten. An den internationalen Börsen ist die Handelswoche von kurzfristigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...