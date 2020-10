DJ Corona-Schnelltest von Siemens Healthineers beflügelt Aktie

FRANKFURT (Dow Jones)--Ein neuer Antigen-Schnelltest zum Nachweis des Corona-Virus Sars-CoV-2 gibt der Aktie von Siemens Healthineers am Mittwoch Auftrieb. Das Papier notiert am Mittag um 2,9 Prozent im Plus. Der Medizintechnikkonzern kündigte am Morgen einen schnellen und einfach anzuwendenden Antigentest an, der binnen 15 Minuten zeigt, ob sich ein Mensch mit dem Virus infiziert hat.

Mit dem Fortschreiten der Pandemie und den wieder steigenden Infektionszahlen wird schnelle Gewissheit über die Ansteckungsgefahr zunehmend wichtig.

Der von einem Partner entwickelte Kassettentest ist CE-zertifiziert, für den Einsatz an Flughäfen geeignet und weist das Virus nach Angaben des Unternehmens aus Erlangen mit 96,7-prozentiger Sicherheit nach. Beantragt werden soll auch eine FDA-Notfallzulassung.

