Die Aktie von Loop (WKN: A2DX71) hat am Dienstag dieser Woche einen rabenschwarzen Tag erwischt: Innerhalb weniger Stunden ging es mit den Anteilsscheinen steil bergab. Während ich diese Zeilen verfasse, notiert die Aktie noch auf einem Kursniveau von 7,77 US-Dollar. Das Minus beläuft sich auf knapp über 33 % im Vergleich zum Vortag. Was ist passiert? Um es kurz zu machen: Es hat auch bei dieser Aktie jetzt einen Shortseller-Bericht gegeben, der an die Substanz geht. Natürlich wollen wir es im Folgenden ...

