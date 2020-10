Das norwegische Wasserstoff-Unternehmen kann mit einem frischen Auftrag bei den Anlegern aufwarten. Erstmals wird Nel Wasserstoff-Tankstellen nach Polen ausliefern. Dennoch reagiert die Aktie zur Stunde mit minimalen Verlusten an der Heimatbörse in Oslo - dafür hat der Wert in den letzten Tagen wieder deutlich zulegen können.Der Wert der Bestellung beläuft sich auf rund 3,2 Millionen Euro und die Stationen sollen im Jahr 2021 ausgeliefert werden. Die Tankstellen dienen zur Betankung von Personenfahrzeugen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...