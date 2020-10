Frankfurt (www.fondscheck.de) - "Wir haben nie so eine große Welle an Dividendenkürzungen und -aussetzungen gesehen wie dieses Jahr", bestätigt Fondsmanager Thomas Meier, Portfoliomanager des MainFirst Global Dividend Stars (ISIN LU1238901240/ WKN A14VLR) bei MainFirst Asset Management.Gleichzeitig sei das strukturelle Niedrigzinsniveau nunmehr für viele Jahre zementiert - nach milliardenschweren staatlichen Interventionen und entsprechend hohen Schuldenquoten, um die Auswirkungen des Corona-Lockdowns auf die Wirtschaft abzufedern. "Es gilt jetzt, jene Unternehmen zu identifizieren, die in der Krise eventuell die Dividende aufschieben, aber an sich gesund sind und sehr bald zu attraktiven Ausschüttungen zurückkehren werden", erkläre er. ...

