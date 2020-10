In Deutschland formiert sich gerade ein neuer börsennotierter Wasserstoff-Player. Enapter wird in die S&O Beteiligungen eingebracht und will Wasserstoff günstig und simpel für Jedermann machen. Neuigkeit von heute: In Nord Rhein-Westfalen wird man eine weitere Produktion von Elektrolyseuren starten. Alleine hier sollen 100,000 hocheffiziente AEM-Module (Anion Exchange Membrane) pro Jahr gefertigt werden.Die Presse wird auf den Small-Cap aufmerksam - der Hot-Stock gewinnt heute 50 Prozent. Das Handelsblatt ...

