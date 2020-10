DJ Seibert: Corona-Kontaktverfolgung stellenweise nicht mehr möglich

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Regierungssprecher Steffen Seibert hat vor den am Nachmittag stattfindenden Beratungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ländern über die Corona-Krise den Ernst der Situation unterstrichen und ein konsequentes Handeln angemahnt. "Wir sind in einer ernsten Lage", sagte Seibert bei einer Pressekonferenz in Berlin. Stellenweise sei die Entwicklung der Infektionszahlen "schon über den Punkt hinausgegangen, an dem die Gesundheitsämter die zentrale Aufgabe der Konktaktnachverfolgung noch erfüllen können".

Wo dies so sei, schössen die Infektionszahlen unkontrolliert in die Höhe. "Noch, davon ist die Bundesregierung überzeugt, können wir die Verbreitung des Virus wieder eindämmen", sagte er. "Aber dafür müssen wir verstehen, an welchem Punkt wir uns jetzt befinden und müssen auch konsequent handeln."

Merkel werde sich für ein Handeln einsetzen, "das dem Ernst der Lage angemessen ist und der Dringlichkeit der Aufgabe. Seibert erwartete aber schwierige Gespräche. "Es ist nicht gesichert, dass alle Teilnehmer heute zu gleichen Überzeugungen kommen", machte der Regierungssprecher klar. Einheitlichkeit sei wünschenswert, allerdings "auch kein Selbstzweck".

