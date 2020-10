Zur Wochenmitte deutet sich ein ruhiger Handel an den US-Börsen an. Derweil nimmt jedoch die Berichtssaison Fahrt auf - mit der Bank of America, Goldman Sachs und UnitedHealth haben weitere US-Größen in die jüngste Quartalsbilanz blicken lassen. Nach der Produktpräsentation von Apple hat zudem das Gros der Analysten die Einschätzung für den Kult-Konzern aus Cupertino bekräftigt.Hohe Rückstellungen für faule Kredite in der Corona-Krise haben bei der Bank of America im dritten Quartal nicht mehr ganz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...