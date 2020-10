Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Für den Dow Jones ging es gestern um 0,55 Prozent abwärts. Auch der zuletzt so starke Nasdaq Composite musste leichte Verluste hinnehmen. Er gab 0,1 Prozent ab. Bei den Einzelthemen geht es heute um United Health, Bank of America, Goldman Sachs, Eli Lilly, Boeing und McAfee. Marco Uome kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.