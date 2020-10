DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 15. Oktober (vorläufige Fassung)

=== *** 03:30 CN/Verbraucherpreise September *** 07:00 CH/Roche Holding AG, Umsatz 9 Monate, Basel 08:00 DE/Baugenehmigungen August 09:00 EU/informelle Tagung der Minister für Telekommunikation (per Videokonferenz), gg 12:45 PK von Bundeswirtschaftsminister Altmaier 09:30 EU/EuGH, Schlussanträge zu Verbot von regionaler Werbung in bundesweiten Rundfunkprogrammen, Luxemburg 09:30 EU/EuGH, Schlussanträge zu Ernennung von Richtern am polnischen Obersten Gericht, Luxemburg 10:00 DE/Bundesverband deutscher Banken (BdB), Telefonkonferenz zur Jahrestagung von Weltbank und IWF *** 12:30 US/Institute of International Finance (IIF), Fortsetzung virtuelle Jahrestagung (bis 16.10.), u.a. mit Fed-Vice-Chairman für Bankenaufsicht Quarles (17:00) und Eba-Chef Campa (18:00) *** 13:00 US/Walgreens Boots Alliance Inc, Ergebnis 4Q, Deerfield *** 13:15 US/Morgan Stanley, Ergebnis 3Q, New York 13:15 DE/IG Metall Baden-Württemberg, PK Große Tarifkommission zu den Forderungen der Tarifrunde 2020 in der Metall- und Elektroindustrie, Leinfelden-Echterdingen *** 14:00 DE/Hochtief AG, Ergebnis 3Q, Essen *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Oktober PROGNOSE: 12,3 zuvor: 17,0 *** 14:30 US/Import- und Exportpreise September Importpreise PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,9% gg Vm *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 830.000 zuvor: 840.000 *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Oktober PROGNOSE: 14,0 zuvor: 15,0 *** 15:00 EU/Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs (bis 16.10.), Brüssel *** 16:45 US/Weltbank und IWF, Jahrestagung (virtuell), PK Lenkungsausschuss IMFC *** 17:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 17:45 FR/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, Umsatz 3Q, Paris 18:00 US/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Diskussion auf CNBC über die Weltwirtschaft, u.a. mit IWF-Chefin Georgieva 18:00 DE/Bundesfinanzminister Scholz, Rede (virtuell) auf SPD-Digitalkongress 20:00 US/Fed, Teilnahme von Richmond-Fed-Präsident Barkin (2020 nicht stimmberechtigt im FOMC) an einem virtuellen Event des Economic Club of New York 23:00 US/Fed, Rede von Minneapolis-Fed-Präsident Kashkari (2020 stimmberechtigt im FOMC) bei einem Webinar des NYU Stern Center for Global Economy and Business *** 23:30 GB/Rio Tinto plc, Operation Report 3Q, London *** - GB/Ablauf einer vom britischen Premierminister Johnson gesetzten Frist für eine Einigung über ein Handelsabkommen mit der EU - DE/Übertragungsnetzbetreiber, Festlegung der Höhe der EEG-Umlage für 2021, Berlin - DE/Metro AG, Veröffentlichung "Begründete Stellungnahme" zum EPGC-Angebot ===

