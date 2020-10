Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland steigt stetig. Zum Glück ist die Sterberate sehr niedrig, doch langsam bekommen immer mehr Anleger Angst vor einem zweiten Lockdown. Die wird noch durch die Politiker befeuert, die nicht müde werden, das Schlimmste an die Wand zu malen. Entsprechend positiv entwickeln sich die Aktien, die schon im März und April von der Heimarbeit profitiert haben: zum Beispiel Teamviewer.Der Anbieter von Fernwartungssoftware profitiert am meisten, wenn Büroangestellte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...