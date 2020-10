Der Verteidiger des im Grasser-Korruptionsprozess angeklagten Ex-Lobbyisten Peter Hochegger, Leonhard Kregcjk, lobte in seinem Schlussplädoyer, dass sein Mandant mit offenen Karten gespielt habe und ein Geständnis abgelegt hatte. Niemand erfinde so ein Geständnis, "was man erfindet sind Ausreden", so der Verteidiger. Das Geständnis habe Hochegger ins Visier der Angriffe von Grasser und Meischberger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...