Corona holt den US-Dollar ein,. Sieht nicht gut aus für den Greenback. Selbst ein wie Phönix aus der Corona-Asche auferstandener US-Präsident kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass es gerade der globalen Leitwährung nicht berauschend, wenn nicht gar bereits an den Kragen geht. Die gute alte Volkswirtschaft holt das Theater ums Weiße Haus gerade ein. Die Summe der Indikatoren steigt nahezu wöchentlich an. Da ist einmal das ewig negative und seit COVID-19 deutlich verschlechterte Leistungsbilanzdefizit. Die Erholung der USA in diesem Punkt nach der Finanzkrise ist schon lange wieder verpufft, und die aktuelle Rezession samt einem Präsidenten, der mit Ausgrenzung regiert, wird da nicht viel helfen können. Zusätzlich tritt gerade, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...